Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

Сенатор Шейкин: Аферисты стали присылать россиянам на почту поддельные рекламные письма

В последнее время мошенники стали активно использовать новую схему обмана россиян. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин, его слова приводит ТАСС.

Аферисты, пояснил он, стали присылать россиянам на электронную почту поддельные рекламные письма. В такого рода сообщениях, уточнил сенатор, мошенники прячут вредоносную ссылку под кнопкой «отписаться от рассылки».

Подобная схема рассчитана на то, что получать такого письма захочет избавиться от нежелательной почты, добавил Шейкин. При переходе на вредоносную ссылку адресату предлагают ввести персональные данные для подтверждения мнимой «отписки». В результате введенная информация в дальнейшем может использоваться злоумышленниками для новых фишинговых писем, звонков или атак на конкретного пользователя, констатировал сенатор.

Ранее россиянам рассказали еще об одной мошеннической схеме. Глава проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев предупредил, что злоумышленники стали рассылать сообщения о нарушении тишины с опасной ссылкой внутри. Подобная схема, пояснил он, рассчитана не только на любопытство, но также на желание получателя письма доказать свою непричастность к якобы имевшему место инциденту.