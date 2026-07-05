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11:39, 5 июля 2026Мир

Ким Чен Ын в шляпе посмотрел на запуск стратегической ракеты

Ким Чен Ын в шляпе посмотрел на запуск стратегической ракеты с эсминца «Кан Гон»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на военно-морские учения в шляпе и посмотрел на запуск стратегических крылатых ракеты с эсминца «Кан Гон». Фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщается, 3 июля северокорейский лидер посетил испытания по оценке мощности боевой системы эсминца «Кан Гон», включая запуск крылатых ракет и проверку систем главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек, а также средств радиопомехи. По итогам учений Ким Чен Ын положительно оценил развитие северокорейских вооружений и увидел потенциал для развития военно-морского флота.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость дальше активно форсировать работы для сохранения и неустанного наращивания надежных сил сдерживания войны и способности к ведению войны», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Ким Чен Ын заявил об оснащении флота КНДР ядерным оружием. Политик отметил, что северокорейский флот превращается в полноценный род войск, оснащенный стратегическими средствами.

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