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02:34, 24 июня 2026Мир

Ким Чен Ын заявил об оснащении флота КНДР ядерным оружием

Ким Чен Ын: Оснащение флота КНДР ядерным оружием идет по плану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения флота страны ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«ВМС гордо растут как один из видов вооруженных сил, обладающим стратегическими средствами, их ядерное вооружение точно идет по графику своего развития», — сказал он. Происходящее он назвал очень важным стратегическим процессом.

Ким Чен Ын отметил, что северокорейский флот превращается в полноценный род войск, оснащенный стратегическими средствами. Он подчеркнул, что эсминец «Чвэ Хён» представляет собой мощную систему морских сражений, способную верно выполнять оперативные задания в любых акваториях.

Ранее Ким Чен Ын сообщил о планах наращивать ядерный потенциал ускоренными темпами на фоне действий США и «кровавой ситуации» на Ближнем Востоке. Он обвинил США и Южную Корею в обострении ситуации на Корейском полуострове из-за военных учений, разведывательной деятельности и составления детального плана ядерной войны с КНДР в рамках заседания «консультативной группы по ядерным вопросам».

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