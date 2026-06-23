Ким Чен Ын сообщил о грандиозных ядерных планах

Ким Чен Ын сообщил о планах наращивать ядерный потенциал ускоренными темпами

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о планах наращивать ядерный потенциал ускоренными темпами на фоне действий США и «кровавой ситуации» на Ближнем Востоке. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в обострении ситуации на Корейском полуострове из-за военных учений, разведывательной деятельности и составления детального плана ядерной войны с КНДР в рамках заседания «консультативной группы по ядерным вопросам».

«В заключительной речи [Ким Чен Ына] оценены статус и роль более отточенной ядерной технологии в перспективном развитии наших сил сдерживания войны, и подчеркнуто, что на основе ядерной технологии ускоренными темпами будут выполнены более грандиозные, новаторские и вдохновляющие планы», — пишет агентство.

Лидер КНДР также отметил, что из-за беспорядочных насильственных действий Вашингтона государства-сателлиты США, такие как Япония, считают нынешнюю ситуацию «неповторимым шансом для снятия всех оков, препятствующих превращению страны в военную державу».

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявила, что КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению и продолжит придерживаться курса на укрепление ядерных сил страны.