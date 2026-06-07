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01:24, 7 июня 2026Мир

В КНДР отказались от компромисса по ядерному вопросу

Ким Е Чжон: КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости / Pool

КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению и продолжит придерживаться курса на укрепление ядерных сил страны. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета... Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — заявила Ким Е Чжон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия при посягательстве на ее территориальную целостность может ответить агрессору применением ядерного оружия.

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