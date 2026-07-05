Япония и Китай фактически находятся в состоянии холодного конфликта, и напряженность в отношениях лишь возрастает, затрагивая в том числе Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.
Ухудшение отношений между Китаем и Японией имеет сложный характер, который отражает спектр исторических и идеологических проблем. К сожалению, быстрые способы урегулирования стороны предложить не могут, поэтому ситуация будет тревожной
Ранее агентство Bloomberg сообщило о напряженной ситуации между Пекином и Токио из-за островов в Восточно-Китайском море. Япония направила два исследовательских судна своей береговой охраны «Такуё» и «Коё», чтобы провести разведку в районе островов Сенкаку. Китай потребовал прекратить маневры японских кораблей, поскольку тоже претендует на эти острова, называя их Дяоюйдао.
В ответ на это Япония сама направила КНР протест.
Мы направили китайской стороне протест по дипломатическим каналам, заявив, что это морское исследование проводится в исключительной экономической зоне Японии и что мы не можем согласиться с требованиями Китая прекратить его
Как отмечает Bloomberg, эти необычные меры свидетельствуют о росте напряженности в связи с территориальными спорами в регионе и ухудшении дипломатических отношений между Пекином и Токио.
Это не единственный инцидент за последний месяц — с 22 июня по 1 июля Япония провела совместные с США военные учения Valiant Shield 26, в ходе которых был развернут ракетный комплекс Typhon. Японские и американские военные также отработали способы захвата и защиты спорных островов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала этот шаг, назвав его угрозой безопасности.
С 6 по 10 июня морская полиция Китая также провела специальную операцию в Тихом океане в знак протеста из-за переговоров Японии и Филиппин о разграничении морских границ, которые касались в том числе территории Тайваня.
Как указал Казаков, все это говорит о состоянии холодного конфликта между Токио и Пекином. Он подчеркнул, что обе державы сейчас не готовы к прямой конфронтации.
С учетом текущей ситуации вряд ли следует ожидать перехода от фазы холодного конфликта к фазе горячего. Ни Китай, обладающий ядерным оружием, ни тем более Япония к военному противостоянию не готовы
Почему ситуация между Китаем и Японией накаляется?
Несмотря на это, Казаков указал на растущую напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе: «Токио и Пекин регулярно обмениваются протестами в связи с присутствием той или иной стороны на спорных территориях».
Конфликты между Китаем и Японией происходят в разных сферах, включая ситуацию в Восточно-Китайском море. В 2025 году китайское океанографическое судно тоже вело исследовательскую работу, нарушая, по мнению Японии, ее исключительную экономическую зону
Как отметил востоковед, Китай имеет много территориальных споров, однако ситуация с Японией выглядит особенно сложной.
«Китай продолжает считать Японию фашистским государством, которое встало на путь ремилитаризации, а в Токио полагают, что Пекин и Пхеньян представляют реальную угрозу японской национальной безопасности. Поэтому Япония (...) занимается военными реформами, усиливая свои оборонные возможности. К этому подталкивает и слабеющая позиция Вашингтона, поскольку при Дональде Трампе надежность США как партнера по безопасности подорвана», — подчеркнул исследователь.
Кроме того, эксперт напомнил о многочисленных исторических спорах между странами.
Китай активно разыгрывает антияпонскую карту, используя свою память о Второй мировой войне, чтобы сворачивать экономические и культурные связи. Пекин также безапелляционно критикует Японию за то, что она сливает в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1»
Какие угрозы это создает для России?
Как отметил Казаков, текущий холодный конфликт между Японией и Китаем грозит втягиванием в него других стран, включая Россию: «Пекин проводит активную пропагандистскую политику в стране и за рубежом в отношении Токио, используя для этого все возможные информационные ресурсы».
Гипотетическое втягивание России в китайско-японский конфликт может быть крайне невыгодным в стратегической перспективе
«Это, несомненно, ухудшает российско-японские отношения, хотя очевидно, что интересы Москвы в отношении Токио должны базироваться только на наших национальных интересах», — резюмировал востоковед.
2 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Токио остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.
Знаю, что в Японии есть твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Уверен, что никакая политическая конъюнктура не способна это поколебать
Глава МИД России отметил, что многие японские общественные и региональные организации, а также местные жители, прежде всего в префектуре Хоккайдо, «продолжают демонстрировать бережное отношение к позитивному наследию общей истории России и Японии и чтят традиции взаимного уважения и добрососедства».