«Ситуация тревожная». Китай и Япония начали борьбу за спорные острова. Может ли их противостояние перерасти в большой конфликт?

Востоковед Казаков: Япония и КНР находятся в состоянии холодного конфликта, затрагивая РФ

Япония и Китай фактически находятся в состоянии холодного конфликта, и напряженность в отношениях лишь возрастает, затрагивая в том числе Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

Ухудшение отношений между Китаем и Японией имеет сложный характер, который отражает спектр исторических и идеологических проблем. К сожалению, быстрые способы урегулирования стороны предложить не могут, поэтому ситуация будет тревожной Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Ранее агентство Bloomberg сообщило о напряженной ситуации между Пекином и Токио из-за островов в Восточно-Китайском море. Япония направила два исследовательских судна своей береговой охраны «Такуё» и «Коё», чтобы провести разведку в районе островов Сенкаку. Китай потребовал прекратить маневры японских кораблей, поскольку тоже претендует на эти острова, называя их Дяоюйдао.

В ответ на это Япония сама направила КНР протест.

Мы направили китайской стороне протест по дипломатическим каналам, заявив, что это морское исследование проводится в исключительной экономической зоне Японии и что мы не можем согласиться с требованиями Китая прекратить его Минору Кихара главный секретарь японского кабинета министров

Как отмечает Bloomberg, эти необычные меры свидетельствуют о росте напряженности в связи с территориальными спорами в регионе и ухудшении дипломатических отношений между Пекином и Токио.

Фото: Hitoshi Nakama / Reuters

Это не единственный инцидент за последний месяц — с 22 июня по 1 июля Япония провела совместные с США военные учения Valiant Shield 26, в ходе которых был развернут ракетный комплекс Typhon. Японские и американские военные также отработали способы захвата и защиты спорных островов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала этот шаг, назвав его угрозой безопасности.

С 6 по 10 июня морская полиция Китая также провела специальную операцию в Тихом океане в знак протеста из-за переговоров Японии и Филиппин о разграничении морских границ, которые касались в том числе территории Тайваня.

Как указал Казаков, все это говорит о состоянии холодного конфликта между Токио и Пекином. Он подчеркнул, что обе державы сейчас не готовы к прямой конфронтации.

С учетом текущей ситуации вряд ли следует ожидать перехода от фазы холодного конфликта к фазе горячего. Ни Китай, обладающий ядерным оружием, ни тем более Япония к военному противостоянию не готовы Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Почему ситуация между Китаем и Японией накаляется?

Несмотря на это, Казаков указал на растущую напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе: «Токио и Пекин регулярно обмениваются протестами в связи с присутствием той или иной стороны на спорных территориях».

Конфликты между Китаем и Японией происходят в разных сферах, включая ситуацию в Восточно-Китайском море. В 2025 году китайское океанографическое судно тоже вело исследовательскую работу, нарушая, по мнению Японии, ее исключительную экономическую зону Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Как отметил востоковед, Китай имеет много территориальных споров, однако ситуация с Японией выглядит особенно сложной.

«Китай продолжает считать Японию фашистским государством, которое встало на путь ремилитаризации, а в Токио полагают, что Пекин и Пхеньян представляют реальную угрозу японской национальной безопасности. Поэтому Япония (...) занимается военными реформами, усиливая свои оборонные возможности. К этому подталкивает и слабеющая позиция Вашингтона, поскольку при Дональде Трампе надежность США как партнера по безопасности подорвана», — подчеркнул исследователь.

Кроме того, эксперт напомнил о многочисленных исторических спорах между странами.

Китай активно разыгрывает антияпонскую карту, используя свою память о Второй мировой войне, чтобы сворачивать экономические и культурные связи. Пекин также безапелляционно критикует Японию за то, что она сливает в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1» Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

Фото: Jason Lee / Reuters

Какие угрозы это создает для России?

Как отметил Казаков, текущий холодный конфликт между Японией и Китаем грозит втягиванием в него других стран, включая Россию: «Пекин проводит активную пропагандистскую политику в стране и за рубежом в отношении Токио, используя для этого все возможные информационные ресурсы».

Гипотетическое втягивание России в китайско-японский конфликт может быть крайне невыгодным в стратегической перспективе Олег Казаков старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

«Это, несомненно, ухудшает российско-японские отношения, хотя очевидно, что интересы Москвы в отношении Токио должны базироваться только на наших национальных интересах», — резюмировал востоковед.

2 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Токио остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

Знаю, что в Японии есть твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Уверен, что никакая политическая конъюнктура не способна это поколебать Сергей Лавров глава МИД России

Глава МИД России отметил, что многие японские общественные и региональные организации, а также местные жители, прежде всего в префектуре Хоккайдо, «продолжают демонстрировать бережное отношение к позитивному наследию общей истории России и Японии и чтят традиции взаимного уважения и добрососедства».