Stars and Stripes: США и Япония отработали способы захвата и защиты спорных островов

Вооруженные силы США и Японии отработали способы захвата и защиты спорных островов в ходе ежегодных учений Resolute Dragon на японском острове Кюсю. Об этом сообщаетгазета Министерства обороны США Stars and Stripes.

«Японцы и американцы отрабатывали операции по созданию передовой экспедиционной базы. Такие операции предполагают рассредоточение небольших мобильных групп в зоне досягаемости вражеских ракет для захвата и удержания островов, а также потопления вражеских судов», — отмечено в публикации.

Около 90 морских пехотинцев США и 300 военнослужащих сухопутных сил Японии провели боевые стрельбы из винтовок и минометов по ряду целей на разных дистанциях. В ходе учений были задействованы ударные БПЛА Neros Archer, а также дроны Stalker VXE3, оснащенные инфракрасными камерами для обнаружения противника в ночное время. Специальные подразделения вооруженных сил Австралии, Франции и Филиппин приняли участие в мероприятиях в качестве наблюдателей.

Ранее Министерство образования Японии выпустило учебники, в которых были выдвинуты требования к России по территориальной принадлежности Курильских островов. В ответном заявлении российская сторона подчеркнула, что суверенитет и юрисдикция над Южными Курилами закреплена итогами Второй мировой и они не подлежат пересмотру.