Россия пригрозила ответом на развертывание систем РСМД в Японии

МИД РФ: Предоставление Японией территории для американских ракет угрожает Дальнему Востоку

Развертывание американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии представляет прямую угрозу для дальневосточных рубежей России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Москва рассматривает такое решение Вашингтона как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона. Дипломат отметила, что Россия неоднократно предостерегали японскую сторону от такого рода деструктивных шагов. «И вынуждены предупредить, что они не останутся без наших компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности», — добавила она.

В конце июня Япония провела совместные с США крупномасштабные учения Resolute Dragon на японском острове Кюсю. Военнослужащие отработали способы захвата и защиты спорных островов. Специальные подразделения Вооруженных сил Австралии, Франции и Филиппин приняли участие в мероприятиях в качестве наблюдателей.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс рассказал «Ленте.ру», что у России есть возможности ответить на гипотетическое размещение Соединенными Штатами ядерного оружия в Финляндии.