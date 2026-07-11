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21:56, 11 июля 2026Культура

Сигал пошутил над Зеленским

Сигал пошутил над президентством Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американский актер Стивен Сигал пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским. Шутка прозвучала в ходе его интервью главному редактору журнала Weltwoche Роджеру Кеппелю.

Актер необычно отреагировал на то, что Кеппель назвал Зеленского президентом.

«Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», — сказал он.

Ранее Сигал назвал величайшего мирового лидера на данный момент. «По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент [России] Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — отметил актер.

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