Сигал пошутил над Зеленским

Сигал пошутил над президентством Зеленского

Американский актер Стивен Сигал пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским. Шутка прозвучала в ходе его интервью главному редактору журнала Weltwoche Роджеру Кеппелю.

Актер необычно отреагировал на то, что Кеппель назвал Зеленского президентом.

«Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», — сказал он.

Ранее Сигал назвал величайшего мирового лидера на данный момент. «По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент [России] Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — отметил актер.