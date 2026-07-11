Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
04:09, 11 июля 2026Культура

Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером

Актер Стивен Сигал назвал Путина величайшим в мире лидером
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал заявил швейцарскому изданию Weltwoche, что считает президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире.

«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — отметил актер.

Сигал также высказался о президентах США Дональде Трампе и Украины Владимире Зеленском. По его мнению, Зеленский по-прежнему остается актером, а Трамп отличается собственным, узнаваемым стилем.

«Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — заявил Сигал, отвечая на вопрос о том, в чем американцы и европейцы заблуждаются относительно Путина и России.

Ранее актер Стивен Сигал раскритиковал голливудские фильмы из-за падения качества на фоне чрезмерной политизации. Артист отметил, что считает музыку и кинематограф серьезной силой, способной объединять людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Разбомбить их так, как они никогда не видели». Трамп оставил администрации США инструкции на случай покушения
    Стивен Сигал назвал Путина величайшим лидером
    В российском регионе перевернулся междугородний автобус
    Стало известно о планомерном уничтожении АЗС между Киевом и Черниговом
    Внук де Голля призвал Европу заключить союз с Россией
    Четыре предмета станут обязательными для студентов всех российских вузов
    В МИД Турции оценили перспективы переговоров с Россией по С-400
    В Сербии заявили о кризисе в Европе из-за российских энергоресурсов
    Академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году
    ВСУ попытались заманить жителей Энергодара на заминированный маршрут и провалились
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok