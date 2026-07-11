Актер Стивен Сигал назвал Путина величайшим в мире лидером

Американский актер Стивен Сигал заявил швейцарскому изданию Weltwoche, что считает президента России Владимира Путина величайшим лидером в мире.

«По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», — отметил актер.

Сигал также высказался о президентах США Дональде Трампе и Украины Владимире Зеленском. По его мнению, Зеленский по-прежнему остается актером, а Трамп отличается собственным, узнаваемым стилем.

«Многие люди в США и Европе попались на крючок и проглотили идею о том, что Россия — это какой-то страшный монстр», — заявил Сигал, отвечая на вопрос о том, в чем американцы и европейцы заблуждаются относительно Путина и России.

Ранее актер Стивен Сигал раскритиковал голливудские фильмы из-за падения качества на фоне чрезмерной политизации. Артист отметил, что считает музыку и кинематограф серьезной силой, способной объединять людей.