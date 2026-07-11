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21:48, 11 июля 2026Россия

В российском регионе частично пропал свет

Дронов: В Новгородской области 14 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Новгородская область оказалась частично обесточена из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе происходят массовые отключения электроэнергии, они затронули десять округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.

Всего без света остаются более 14 тысяч человек. По словам губернатора, новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» перешел на особый режим, на линиях работают 87 человек и 28 единиц техники.

«Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения», — пообещал он.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупреждала об аномально высокой температуре воздуха в Новгородской, Ленинградской и Псковской областях.

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