В российском регионе частично пропал свет

Дронов: В Новгородской области 14 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Новгородская область оказалась частично обесточена из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе происходят массовые отключения электроэнергии, они затронули десять округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.

Всего без света остаются более 14 тысяч человек. По словам губернатора, новгородский филиал «Россетей Северо-Запада» перешел на особый режим, на линиях работают 87 человек и 28 единиц техники.

«Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения», — пообещал он.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупреждала об аномально высокой температуре воздуха в Новгородской, Ленинградской и Псковской областях.