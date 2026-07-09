Три региона России предупредили об аномалии

Синоптик Макарова: Аномально высокая температура воздуха ожидается в трех регионах России

Аномально высокая температура воздуха ожидается в ближайшие дни в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Об этом предупредила жителей трех регионов России ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

Показатели превысят климатическую норму примерно на четыре градуса Цельсия, уточнила синоптик. Однако точных значений метеоролог не указала.

В Москве тем временем температура останется в пределах нормы для июля. Столбики термометров покажут максимум плюс 20-22 градуса Цельсия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что в пятницу, 10 июля, на Москву может обрушиться смерч. В целом, по прогнозам синоптика, финал рабочей недели будет дождливым. Причиной такой погоды будет холодный фронт, который разделит воздушные массы в Московской области. Утром в пятницу ожидается от плюс 14 до плюс 17 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 22-25 градусов.