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22:36, 11 июля 2026Мир

Фицо рассказал об интересе участников саммита НАТО к России

Фицо: Участники саммита НАТО в Анкаре проявили интерес к диалогу с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Многие страны-члены НАТО проявили интерес к диалогу с Россией на саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул важность интереса участников саммита к ведению переговоров с Москвой, отметив, что приветствует и поддерживает это.

«Мы за сотрудничество, за диалог. Мы против войны», — подчеркнул Фицо. Он также напомнил об отказе Словакии от участия в пакете военной помощи Украине от НАТО в размере 70 миллиардов евро.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам.

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