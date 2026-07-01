Генсек НАТО пожаловался на бессонницу из-за России

Генсек НАТО Рютте пожаловался на бессонницу из-за России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам. Такое заявление он сделал в интервью турецкому государственному агентству Anadolu.

«Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия», — сказал Рютте. Глава альянса в очередной раз назвал Москву «долгосрочной угрозой».

Ранее Рютте поставил перед альянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как «в один прекрасный день» начнутся переговоры России и Украины. По словам генерального секретаря НАТО, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он рассказал, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.

Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса. «То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее. [Президент России Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать [на переговоры] или нет», — заключил Рютте.