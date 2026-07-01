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08:22, 1 июля 2026Мир

Рютте поставил НАТО задачу перед возможными переговорами Москвы и Киева

FT: Рютте назвал задачей НАТО перед переговорами с Россией сделать Киев как можно сильнее
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Генсек НАТО Марко Рютте поставил перед аьянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как «в один прекрасный день» начнутся переговоры России и Украины. Он рассказал о ней в интервью Financial Times (FT).

По словам генерального секретаря НАТО, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он рассказал, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.

Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса. «То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее. [Президент России Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать [на переговоры] или нет», — заключил Рютте.

Ранее издание Boulevard Voltaire писало, что в повестку ближайшего саммита Североатлантического альянса могут включить вопрос прямого вооруженного столкновения Европы с Россией.

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