FT: Рютте назвал задачей НАТО перед переговорами с Россией сделать Киев как можно сильнее

Генсек НАТО Марко Рютте поставил перед аьянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как «в один прекрасный день» начнутся переговоры России и Украины. Он рассказал о ней в интервью Financial Times (FT).

По словам генерального секретаря НАТО, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он рассказал, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.

Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса. «То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее. [Президент России Владимир] Путин должен решить, хочет он приехать [на переговоры] или нет», — заключил Рютте.

Ранее издание Boulevard Voltaire писало, что в повестку ближайшего саммита Североатлантического альянса могут включить вопрос прямого вооруженного столкновения Европы с Россией.