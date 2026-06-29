Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 29 июня 2026Мир

На Западе встревожились из-за предстоящего саммита НАТО

BV: На саммите НАТО в Турции поднимут вопрос о прямом конфликте Европы и России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Лондоне. Фото: Alberto Pezzali / Reuters

В повестку ближайшего саммита Североатлантического альянса могут включить вопрос прямого вооруженного столкновения Европы с Россией. Об этом пишут обозреватели французского издания Boulevard Voltaire.

По мнению журналистов, разговоры о возможном конфликте не утихают, об этом говорят европейские лидеры и военные. В этой связи предстоящая 7 и 8 июня встреча стран, входящих в блок НАТО, становится решающей. Отмечается, что на саммите «обязательно затронут вопрос о частичном выводе американских войск из Европы», а также планируется обсудить, как этот факт повлияет на архитектуру европейской безопасности.

Несмотря на высказывания о том, что страны Европы уже воюют с Россией, в ЕС пока избегают «пробуждения русского медведя», считают обозреватели.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что сообщения о планах НАТО напасть на Россию не содержат ничего нового. По его словам, сам альянс никогда не отказывался от потенциального конфликта с Москвой, а европейские политики уже давно называют 2030 год ориентиром для военного столкновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о наличии оружия на судне «Маршал Василевский»

    Названа неожиданная причина ликвидации командира 154-й бригады ВСУ

    Сборная Бразилии вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

    SHAMAN высказался о слишком высоких гонорарах за свои концерты

    Украину и НАТО уличили в планах создать оружие для поражения авиабаз России

    Вучич пояснил слова о последних неделях на посту президента Сербии

    Пашинян высказался об ограничениях на ввоз армянской продукции в Россию

    Известный рэпер в костюме фекалий пришел на модный показ

    Стало известно о странной смерти командира бригады ВСУ

    В Финляндии высказались о последствиях опасного решения против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok