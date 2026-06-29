BV: На саммите НАТО в Турции поднимут вопрос о прямом конфликте Европы и России

В повестку ближайшего саммита Североатлантического альянса могут включить вопрос прямого вооруженного столкновения Европы с Россией. Об этом пишут обозреватели французского издания Boulevard Voltaire.

По мнению журналистов, разговоры о возможном конфликте не утихают, об этом говорят европейские лидеры и военные. В этой связи предстоящая 7 и 8 июня встреча стран, входящих в блок НАТО, становится решающей. Отмечается, что на саммите «обязательно затронут вопрос о частичном выводе американских войск из Европы», а также планируется обсудить, как этот факт повлияет на архитектуру европейской безопасности.

Несмотря на высказывания о том, что страны Европы уже воюют с Россией, в ЕС пока избегают «пробуждения русского медведя», считают обозреватели.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что сообщения о планах НАТО напасть на Россию не содержат ничего нового. По его словам, сам альянс никогда не отказывался от потенциального конфликта с Москвой, а европейские политики уже давно называют 2030 год ориентиром для военного столкновения.