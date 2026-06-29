Политолог Мезюхо: Сообщения о планах НАТО напасть на Россию — секрет Полишинеля

Сообщения о том, что страны НАТО после саммита в Анкаре будут просчитывать вероятность полномасштабной войны с Россией, не содержат ничего нового, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что альянс никогда не отказывался от потенциального конфликта с Москвой, а европейские политики уже давно называют 2030 год ориентиром для военного столкновения.

«С одной стороны, данные информационные сливы очень громкие и высокопарные. А с другой стороны, в них нет ничего нового. НАТО как представляло, так и представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — заявил Мезюхо.

По его словам, европейские лидеры уже фактически анонсировали военный конфликт с Россией в 2030 году. Именно под эту дату, обратил внимание политолог, затачивается военно-промышленный комплекс европейских государств, и именно на фоне несуществующей угрозы они пытаются консолидировать свое общество. Оборонные концерны, считает специалист, должны к этому сроку напитать европейский рынок новыми видами оружия и всем необходимым для ведения боевых действий. При этом, уточняет он, Североатлантический альянс, по большому счету, никогда и не отказывался от потенциальной войны с Россией.

Мезюхо напомнил, что когда развалился Советский Союз и была ликвидирована Организация Варшавского договора, Россия заявила о желании дружить с Западом. По логике новых отношений, объяснил политолог, НАТО должно было либо исчезнуть, либо принять Россию в свой состав.

«Вместо этого альянс расширился и подошел вплотную к российским границам. Каждое расширение НАТО в последние годы впору оценивать как подготовку Запада к прямому конфликту с Российской Федерацией, а не через прокси-территории типа украинского государственного образования», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что НАТО может принять решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре. Якобы Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией.

