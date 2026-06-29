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12:46, 29 июня 2026Мир

В Турции высказались о решении НАТО начать войну с Россией

Türkiye: НАТО решит о начале военного конфликта с РФ после саммита в Анкаре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Khalil Hamra / AP

НАТО примет решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре. Об этом сообщает издание Türkiye.

«Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией. (...) В этом контексте крайне важны оценки и заявления, которые прозвучат на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты», — говорится в публикации.

В издании выразили надежду на то, что рациональное мышление победит.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что ряд стран помешали достижению мира между Россией и Украиной во время переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что эти переговоры нельзя назвать «совершенно бесплодными», так как на них были достигнуты успехи в ряде вопросов. В частности, был открыт Черноморский зерновой коридор, а также произведен обмен военнопленными.

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