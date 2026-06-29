В Турции назвали причину срыва мира между Россией и Украиной

Спикер парламента Турции Куртулмуш: Ряд стран помешали миру между Россией и Украиной

Ряд стран помешали достижению мира между Россией и Украиной во время переговоров в Стамбуле. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на парламентском саммите НАТО, передает ТАСС.

«Тогда были подписаны проекты практически окончательного соглашения. К сожалению, из-за обстоятельств того времени некоторые страны не захотели мира, и он не был достигнут», — отметил политик.

Куртулмуш подчеркнул, что те переговоры нельзя назвать «совершенно бесплодными», так как на них были достигнуты успехи в ряде вопросов. В частности, была открыта работа черноморского зернового коридора, а также произведены обмены военнопленными.

Ранее источник в турецком правительстве сообщил агентству РИА Новости, что организация нового раунда России и Украины в Турции не займет много времени при четком сигнале от Москвы и Киева.