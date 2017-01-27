В Кремле спрогнозировали темы предстоящей беседы Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в субботу вечером по московскому времени, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 27 января.

«Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений», — заявил Песков.

В то же время, по его словам, пока рано говорить о том, что главы государств договорятся о личной встрече. «Пока не знаю, дождемся этого разговора. Это будет зависеть от глав государств», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что грядущий разговор станет первым между Путиным и Трампом после его вступления в должность. Поэтому ожидать от беседы «субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится».

Ранее корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон со ссылкой на источники в американской администрации написала в Twitter о планах Трампа пообщаться по телефону с российским президентом в ближайшие выходные. «Первый звонок с инаугурации», — подчеркнула Джексон.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября прошлого года. Главы государств обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также они договорились продолжить контакты по телефону и в перспективе — провести личную встречу.

Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, выиграв у демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоялась в Вашингтоне 20 января.