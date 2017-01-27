В Совфеде скептически отнеслись к сообщениям о планах Трампа отменить санкции

Информация о планах Вашингтона отменить антироссийские санкции пока не вызывает доверия. Такой оценкой поделился зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 27 января.

«Я не думаю, что это правда. Может быть, кто-то решил инициативную записку написать», — сказал сенатор, комментируя появившуюся в СМИ информацию о намерении президента США Дональда Трампа отказаться от санкционной политики в отношении России.

Климов также отметил, что, по его мнению, отмена антироссийских санкций является проблемой американских, а не российских властей. «Я искренне убежден, что это теперь их головная боль», — подчеркнул он.

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Ранее в пятницу появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила приказ о снятии введенных против России ограничительных мер.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал наладить отношения с Москвой. Он также говорил, что в случае победы на выборах рассмотрит вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене санкций.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины в 2014 году. Затем они неоднократно продлевались и расширялись.