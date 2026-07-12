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21:47, 11 июля 2026Мир

Лидера польской оппозиции освистали на траурных мероприятиях

В Польше делегацию партии «Право и справедливость» освистали во время траурных мероприятий
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Люди освистали делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость», лидером которой является Ярослав Качиньский. Это произошло на траурной церемонии, посвященной годовщине Волынской резни, сообщает РИА Новости.

Десятки тысяч человек собрались в Домоставе, чтобы почтить память жертв украинских националистов. Прошло богослужение, после чего было зачитано обращение президента республики Кароля Навроцкого. Делегации разных политических сил начали возлагать венки.

В момент, когда ведущий мероприятия объявил, что венок возлагают депутаты сейма от «Права и справедливости», возмущенная толпа стала свистеть и выкрикивать нецензурные оскорбления в адрес ее и председателя партии. Между тем собравшиеся спокойно и даже с воодушевлением, как уточняет корреспондент, приветствовали главу праворадикальной партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна, известного своими ксенофобскими выходками. Часть из высказываний привлекла внимание польской прокуратуры, но пока политик не смог ответить за них по закону.

Ранее президент республики Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не забудет преступлений украинских националистов. 11 июля по всей Польше проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине Волынской резни.

Как подчеркнул политик, польские власти добиваются от Киева однозначного осуждения преступлений украинских коллаборантов Третьего рейха. До этого Навроцкий пообещал запретить в стране черно-красные флаги Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Он уверен, что парламент Польши скоро одобрит соответствующий законопроект.

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