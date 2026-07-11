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17:57, 11 июля 2026Мир

Президент Польши запретит в стране флаги ОУН

Президент Польши Навроцкий пообещал запретить в стране флаги ОУН
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал запретить в стране черно-красные флаги Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом он заявил во время мероприятий, посвященных памяти жертв Волынской резни, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Геноцид был совершен] под этим красно-черным флагом, который мы не хотим видеть в Польше. И я сделаю все, чтобы его не было в нашей стране», — заявил политик.

Он выразил уверенность, что польский парламент в скором времени одобрит соответствующий законопроект.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз из-за Степана Бандеры и ОУН. По его словам, Киев должен изменить нынешнюю государственную политику памяти.

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