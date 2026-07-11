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19:38, 11 июля 2026Мир

Навроцкий сделал заявление об украинских националистах

Навроцкий: Польша не забудет преступлений украинских националистов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anastasiia Smolienko / Reuters

Польша не забудет преступлений украинских националистов. Об этом говорится в заявлении президента республики Кароля Навроцкого, которое зачитал советник главы государства Дариуш Дудек, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 11 июля по всей Польше проходят траурные мероприятия годовщины Волынской резни.

«Пока Польша будет существовать, пока будут жить поляки, не исчезнет память о жертвах и о позоре виновных», — отметил Навроцкий.

По его словам, польские власти добиваются от Украины однозначного осуждения преступлений украинских коллаборантов Третьего рейха.

Ранее Навроцкий пообещал запретить в стране черно-красные флаги Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Он выразил уверенность, что польский парламент в скором времени одобрит соответствующий законопроект.

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