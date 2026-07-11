Принца Гарри ударили в пах в ходе занятия йогой с козлами

Принца Гарри ударили в пах во время занятия козлиной йогой

Принца Гарри ударили в пах во время занятия козлиной йогой в Великобритании. Об этом сообщает издание The Independent.

Утверждается, что инцидент произошел в ходе благотворительного мероприятия. Принц лежал на спине, когда козленок прыгнул на него и случайно ударил в пах.

Присутствовавшие на мероприятии отреагировали на такой инцидент смехом. Один из посетителей пошутил, что службе безопасности не удалось защитить «королевские драгоценности».

Ранее сообщалось, что принц Гарри и другие знаменитости, включая Элтона Джона и Элизабет Херли, проиграли судебный процесс против издателя газеты Daily Mail. Теперь они могут лишиться 50 миллионов фунтов (более пяти миллиардов рублей).