Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:44, 11 июля 2026Из жизни

Принца Гарри ударили в пах в ходе занятия йогой с козлами

Принца Гарри ударили в пах во время занятия козлиной йогой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Heathcliff O'Malley / Reuters

Принца Гарри ударили в пах во время занятия козлиной йогой в Великобритании. Об этом сообщает издание The Independent.

Утверждается, что инцидент произошел в ходе благотворительного мероприятия. Принц лежал на спине, когда козленок прыгнул на него и случайно ударил в пах.

Присутствовавшие на мероприятии отреагировали на такой инцидент смехом. Один из посетителей пошутил, что службе безопасности не удалось защитить «королевские драгоценности».

Ранее сообщалось, что принц Гарри и другие знаменитости, включая Элтона Джона и Элизабет Херли, проиграли судебный процесс против издателя газеты Daily Mail. Теперь они могут лишиться 50 миллионов фунтов (более пяти миллиардов рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США раскрыли секретный завод в Германии по производству дронов для Украины
    Названа самая популярная сборная на чемпионате мира-2026 среди россиян
    В Финляндии заявили об ударе от России
    Фицо рассказал об интересе участников саммита НАТО к России
    Сбежавший из части командир ВСУ стал подозреваемым по делу об убийстве
    США приготовились к важному заявлению Ирана
    Раскрыто шокирующее число мобилизованных в ВСУ за два года
    Сигал пошутил над Зеленским
    В российском регионе частично пропал свет
    Лидера польской оппозиции освистали на траурных мероприятиях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok