Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

Принц Гарри и Элтон Джон проиграли иск против газеты Daily Mail

Принц Гарри и другие знаменитости проиграли судебный процесс против издателя газеты Daily Mail. Теперь они могут лишиться 50 миллионов фунтов (более пяти миллиардов рублей), сообщает издание The Guardian.

Иск против компании Associated Newspapers, среди прочего, издающей газеты Daily Mail и Metro, подали семеро известных людей. Помимо принца Гарри, среди них были певец Элтон Джон, Дэвид Ферниш, актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, а также баронесса Дорин Лоуренс, потерявшая сына из-за расправы на расовой почве. Они утверждали, что журналисты Daily Mail прослушивали их телефоны, устанавливали жучки и подкупали полицейских.

Разбирательство длилось 11 недель. Позиции истцов ослабли после того, как ключевой свидетель, частный детектив Гэвин Берроуз, отказался от собственных показаний. В итоге суд постановил, что незаконное получение информации не доказано.

Теперь Associated Newspapers намерена взыскать с проигравшей стороны издержки, которые могут достичь 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что принц Гарри обвинил Daily Mail в клевете после статьи, в которой утверждалось, что он тайно добивался возобновления государственной охраны для себя и своей семьи. Тяжба, продолжавшаяся больше года, закончилась его поражением.