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Принц Гарри и Элтон Джон подали в суд на таблоид за прослушку телефонов

Reuters: принц Гарри и Элтон Джон подали в суд на Daily Mail за прослушку телефонов

Фото: Paul Hackett / Reuters

Принц Гарри, британский певец Элтон Джон и ряд других знаменитостей подали коллективный судебный иск против газеты Daily Mail. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юридическую фирму Hamlins, представляющую интересы истцов.

Иск также подали актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, активистка баронесса Дорин Лоуренс, сына которой был убит в 1993 году в результате нападения на расовой почве. Таблоид обвиняется в прослушивании телефонных разговоров и других нарушениях неприкосновенности частной жизни. Истцы утверждают, что газета устанавливала «жучки» в автомобили и дома знаменитостей. Кроме того, издание якобы также прослушивало их телефонные разговоры в режиме реального времени.

В свою очередь, издательский дом Associated Newspapers опроверг выдвинутые против Daily Mail обвинения. В компании заявили, что подобные «крайне клеветнические заявления не имеют под собой никаких оснований».

Это не первый иск принца Гарри против компании Associated Newspapers, издающей британский таблоид Daily Mail. В феврале он обвинил газету в клевете.

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