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Принц Гарри обвинил британский таблоид в клевете и подал иск против его издателя

Принц Гарри подал в суд против компании Associated Newspapers, издающей таблоид Daily Mail
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Принц Гарри подал иск против компании Associated Newspapers, издающей британский таблоид Daily Mail. Об этом сообщает издание The Guardian.

Он обвинил газету в клевете. Вероятным поводом для этого была статья, вышедшая в воскресном приложении к Daily Mail 20 февраля. Согласно ей, принц пытался сохранить в секрете, что он добивается возобновления государственной охраны для себя и своей семьи.

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30 ноября

Ранее супруга Гарри Меган Маркл выиграла суд против Associated Newspapers по поводу незаконной публикации ее письма отцу. Издателя Daily Mail обязали выплатить ей один фунт стерлингов в качестве символической компенсации за нарушение тайны частной жизни. Еще один штраф был наложен на Associated Newspapers из-за нарушения авторских прав Меган Маркл на текст письма. Его сумма не разглашалась, известно лишь, что деньги будут пожертвованы на благотворительность.

Принц Гарри и его семья лишились полицейской охраны в 2020 году после отказа от обязанностей старших членов британской королевской семьи. В то время сообщалось, что круглосуточная охрана Гарри, Меган и их сына Арчи обходится британским налогоплательщикам в один миллион фунтов стерлингов в год (115 миллионов рублей). Другие источники называют суммы до 20 миллионов фунтов стерлингов в год (2,3 миллиарда рублей).

Олег Парамонов
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