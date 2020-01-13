Дорогостоящую охрану принца Гарри и Меган Маркл оплатит Канада

Канада может взять на себя заботу о безопасности британского принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их сына Арчи Харрисона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо (Justin Trudeau) предложил оплатить дорогостоящую охрану из государственного бюджета. Это произошло после того, как принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от звания старших членов королевской семьи и переехать в Канаду.

Круглосуточная охрана принца Гарри и Меган Маркл обходится британским налогоплательщикам в один миллион фунтов стерлингов в год (80 миллионов рублей). Ожидается, что Канада оплатит половину этой суммы.

Daily Mail утверждает, что принц Гарри и Меган Маркл планируют оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента США. После этого они хотят переехать в Лос-Анджелес, где живут мать Меган Маркл и ее голливудские знакомые.

В понедельник, 13 января, британская королевская семья собралась в Сандрингемском дворце в Норфолке, чтобы обсудить планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. Переговоры коснутся будущих обязанностей супругов, их титулов и привилегий, а также получаемого ими финансирования. По информации Daily Mail, принц Уильям и принц Уэльский Чарльз якобы выступили против предоставления принцу Гарри, Меган Маркл и их сыну телохранителей, оплачиваемых из государственного бюджета.

Перед переговорами принц Гарри и принц Уильям сделали совместное заявление. Они опровергли публикацию в газете The Times, где утверждалось, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания старших членов королевской семьи по вине принца Уильяма, якобы пытавшегося давить на них. Источник The Times утверждал, что супруги считали действия Уильяма травлей. Принцы заявили, что утверждения в СМИ не соответствуют действительности, и назвали их оскорбительными.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, известной по роли в сериале «Форс-мажоры» (Suits), состоялась 19 мая 2018 года. Об их романе стало известно в конце октября 2016 года. 6 мая 2019 года у них родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!