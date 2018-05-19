Принц Гарри женился

В Виндзорском замке прошла свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, передает The Guardian.

На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.

Непосредственно во время венчания в часовне Святого Георгия присутствовали 600 человек.

Утром 19 мая королева Великобритании Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекса, таким образом Маркл после бракосочетания стала герцогиней. Актриса намерена отказаться от карьеры в кино и получить британское гражданство.

Принц Гарри занимает пятое место в очереди на британский престол, о его романе с Маркл стало известно в конце октября 2016 года.

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