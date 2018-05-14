Отец отказался ехать на королевскую свадьбу дочери

Отец американской актрисы и фотомодели Меган Маркл Томас решил отказаться от участия в свадебной церемонии, на которой его дочь сочетается браком с принцем Великобритании Гарри. Об этом сообщает портал TMZ.

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Он рассказал, что не хочет навредить дочери и королевской семье из-за скандала полугодовой давности, когда папарацци застали его в нелицеприятном виде, покупающим алкоголь. Позднее появилась информация, что Томас Маркл, предположительно, договорился с известным фотографом Джеффом Рейнером (Jeff Rayner) о нескольких подложных фотоснимках. На одном из них мужчина сидит в интернет-кафе и читает новости о помолвке дочери, на втором портной якобы снимает с него мерки для костюма, еще один кадр запечатлел его упражнения с гантелями. Однако журналисты сумели раскрыть факт подлога и обвинили Томаса в желании нажиться на свадьбе.

Также он рассказал изданию, что шесть дней назад он перенес сердечный приступ, но специально выписался из больницы, чтобы поехать на свадьбу. Ожидалось, что отец поведет дочь к алтарю.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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