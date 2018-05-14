Отец Меган Маркл решил нажиться на ее свадьбе с принцем Гарри

Отца американской актрисы Меган Маркл, невесты принца Гарри, подозревают в сговоре с папарацци и желании нажиться на королевской свадьбе. Об этом пишет Daily Mail.

Томас Маркл, предположительно, договорился с известным фотографом Джеффом Рейнером (Jeff Rayner) о нескольких подложных снимках. На первом из них мужчина сидит в интернет-кафе и читает новости о помолвке дочери, на втором портной якобы снимает с него мерки для костюма, на третьем Маркл сидит в кафе и читает о достопримечательностях Великобритании, а на четвертом занимается с гантелями.

Корреспондентам издания удалось раздобыть запись с камер наблюдения в интернет-кафе, на которых видно, что Томас Маркл пришел вместе с фотографом и оплатил время пользования устройством. Сотрудники другого кафе подтвердили, что Рейнер вручил американцу гид по достопримечательностям и снимал его снаружи, а «портной» оказался продавцом товаров для дома. Журналисты также узнали, что Маркл «занимался спортом» на дороге неподалеку от свалки, где редко бывают люди.

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Фотограф получил за снимки около ста тысяч фунтов (8,4 миллиона рублей). Поделился ли он деньгами с Марклом, не уточняется. Сам Рейнер отказался от комментариев.

Незадолго до произошедшего принц Гарри призвал медиа и папарацци не докучать Марклу, так как мужчина обычно живет в одиночестве в глуши и не привык к повышенному вниманию прессы.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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