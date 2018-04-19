Шурин принца Гарри назвал его невесту лицемеркой

Сводный брат Меган Маркл, невесты принца Гарри, обвинил ее в том, что она забыла своих родственников, когда прославилась. Об этом он рассказал изданию The Mirror.

Томас Маркл отметил, что семья тяжело переживает разрыв с Меган и противоречия между родственниками особенно обострились накануне ее свадьбы. До недавнего времени он защищал бывшую актрису от нападок сводной сестры Саманты Грант и рассорился с ней, но отсутствие приглашения на свадьбу стало для него последней каплей. К тому же он неоднократно пытался связаться с Меган, но она оставляла его электронные письма без ответа.

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«Меган любит демонстрировать, какая она хорошая, альтруистичная и склонная к благотворительности, но все это не распространяется на ее отношение к семье», — сказал он. По словам Томаса, поведение сестры — это игра на публику.

Он предположил, что девушка стыдится своих корней, так как они «обычная американская семья, а не продюсеры». Также мужчина обвинил сестру в том, что она пытается подражать принцессе Диане, но не обладает ее качествами на самом деле.

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