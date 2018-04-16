Племянник невесты принца Гарри вывел к свадьбе новый сорт конопли

Племянник Меган Маркл, невесты принца Гарри, решил поздравить тетю со свадьбой новым сортом конопли. Как сообщает издание The Cut, Тайлер Дули (Tyler Dooley) держит плантацию каннабиса у себя на ферме.

Новый сорт он планирует назвать Markle’s Sparkle («Искорка Маркл»). Учитывая, что марихуана вне закона в Великобритании, он не смог бы вручить подарок на церемонии, даже если бы его пригласили.

Родственник Меган Маркл живет в штате Орегон, где выращивание конопли для личного использования легально. Поэтому, если молодожены захотят попробовать новый сорт, им придется приехать в гости к Дули. Несмотря на то что его, как и большинства родственников бывшей актрисы, нет в списке гостей, он не держит зла на тетю и был бы «более чем счастлив» угостить ее самолично выращенной марихуаной.

«Принц Гарри любит повеселиться на вечеринках. Я был бы рад все показать им, если бы они приехали», — добавил Дули.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая и пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Невеста призналась, что ради брака готова отказаться от карьеры актрисы.

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