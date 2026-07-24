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16:07, 24 июля 2026 (обновлено: 16:20, 24 июля 2026)Россия

Назван тип атаковавших Санкт-Петербург дронов ВСУ

Военный эксперт Кнутов: ВСУ атаковали Санкт-Петербург модернизированными дронами FP-1
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили налет на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используя модернизированные дальнобойные дроны FP-1. Тип украинских беспилотников назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе FP-1 получили новое крыло. Теперь дальность беспилотника может превышать 3000 километров, хотя прошлая модификация не могла пролететь и двух тысяч. Помимо этого, дрон получил двигатель внутреннего сгорания.

«Видно, что крылья у нового FP-1 увеличены и вероятнее всего, в крыльях находятся дополнительные топливные баки, а также установлен более мощный мотор (...) Для атак на Санкт-Петербург и Ленобласть они летят над Прибалтикой — это уже факт доказанный», — указал Кнутов.

По словам аналитика, во время подобных атак дроны могут заходить с Балтийского моря на предельно малых высотах.

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке ВСУ. Под удар попали склады в Шушарах и Новосаратовке — кадры пожара на одном из объектов появились в сети.

Власти сообщали, что при ударе по складскому комплексу ранения получили три человека. Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что логистические комплексы компании получили повреждения, однако часть товаров и площадей удалось сохранить.

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