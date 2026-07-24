Названо число госпитализированных после ракетного удара ВСУ по российскому предприятию

Кузнецов: В Кирове 12 пострадавших были госпитализированы после ракетного удара ВСУ

В Кирове 12 пострадавших были госпитализированы после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию. Такое число назвал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он отметил, что один из пострадавших при украинской атаке находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двое граждан в тяжелом состоянии, указал Кузнецов.

14 пострадавших при атаке в Кирове получили медицинскую помощь амбулаторно, указал представитель Минздрава.

По последней информации, жертвами ракетного удара ВСУ стали шесть человек. Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что спасателям удалось потушить пожар на предприятии, которое попало под украинскую атаку.

О ракетном ударе ВСУ по предприятию в Кирове сообщили утром в пятницу, 24 июля. Что именно за организация подверглась атаке, власти региона не раскрыли.