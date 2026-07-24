Стало известно о многомиллионных убытках компании Высоцкой

«Звездач»: Компания телеведущей Высоцкой в 2025 году потеряла 29 миллионов рублей

Компания известной актрисы и ведущей кулинарного шоу «Едим дома!» Юлии Высоцкой потеряла почти 30 миллионов рублей. О многомиллионных убытках бизнеса сообщает «Звездач» в Telegram.

Как стало известно изданию, в 2025 году компания Высоцкой «Едимдома.ру» понесла убытки в размере 29 миллионов рублей. При этом выручка бизнеса в том же году составила 53 миллиона рублей.

Ранее Высоцкая высказалась об экспериментах в готовке. Ведущая отметила, что многие повара-любители и профессионалы перерабатывают старые рецепты и получают новые блюда.

Перед этим Высоцкая попросила прощения у зрителей за неудачные блюда, которые стали мемами в сети. В частности, она извинилась за сырники и сгоревшие помидоры.