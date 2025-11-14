Высоцкая попросила прощения за осмеянные в сети сырники и сгоревшие помидоры

Ведущая «Едим дома» Высоцкая попросила прощения за ставшие мемом сырники

Известная российская актриса и ведущая кулинарной программы «Едим дома» Юлия Высоцкая попросила у зрителей прощения за неудачные блюда, которые стали мемами и были осмеяны в сети. Шутки над ее готовкой Высоцкая прокомментировала в интервью журналистке Лауре Джугелии, видео доступно на YouTube.

По словам ведущей, ее удивил резонанс вокруг неудавшихся блюд, среди которых были жидкие сырники и сгоревшие помидоры. Как отметила Высоцкая, она не ожидала, что эти выпуски будут всерьез комментировать и разбирать в том числе ее коллеги.

«Извините. Все, что могу сказать — я прошу прощения, если кого-то оскорбили мои сырники, помидоры и шашлык. Я постараюсь больше не допускать таких промахов», — заявила актриса.

Ранее Высоцкая назвала кулинарными провалами приготовленные в «Едим дома» подгоревшие помидоры и шашлык. Говоря о сырниках, которые пользователи сети также высмеяли, актриса заявила, что ее семья любит это блюдо.

Весной 2023 года в сети разошлись на мемы фрагменты из выпусков программы «Едим дома». Пользователи публиковали отрывки кулинарного шоу, в которых Высоцкая готовит сырники, шашлык, макароны с водкой и другие блюда. Комментаторы признались, что считали ведущую хорошей хозяйкой, однако, пересмотрев выпуски программы, поняли, что переоценивали ее кулинарные способности.

