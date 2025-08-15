Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:08, 15 августа 2025Интернет и СМИ

Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

Ведущая Высоцкая заявила, что в «Едим дома» было только два кулинарных провала
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница A L E K Ó во «ВКонтакте»

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая высказалась о своих кулинарных способностях. В выпуске шоу стилиста Алеко Надиряна, доступном в соцсети «ВКонтакте», она высоко оценила свое умение готовить.

Высоцкая заявила, что в ее программе «Едим дома» было только два кулинарных провала. Таковыми она назвала сгоревшие в духовке помидоры и подгоревший шашлык. При этом телеведущая уточнила, что съемки выпуска о шашлыке проходили во время пандемии COVID-19. По ее словам, оператор тогда не надел маску, из-за чего она очень волновалась и не думала о том, как приготовится шашлык.

Материалы по теме:
«Как будто мозг почесали». Повсюду в интернете — дикий огурец. Что значат эти странные мемы и почему их так полюбили?
«Как будто мозг почесали». Повсюду в интернете — дикий огурец. Что значат эти странные мемы и почему их так полюбили?
10 августа 2025
Весь интернет смеется над рецептами Юлии Высоцкой. Они действительно такие плохие?
Весь интернет смеется над рецептами Юлии Высоцкой. Они действительно такие плохие?
5 мая 2023

Говоря о сырниках, которые пользователи сети также сочли неудачей Высоцкой, она заявила, что ее семья любит это блюдо. Актриса похвалила свои сырники, назвав их самыми вкусными на свете, и добавила, что, если единожды их попробовать, то другие рецепты будут казаться менее удачными. «Там где все учились, я уже преподавала (...) Мы делали все, как получается. Это были ошибки нормального человека», — заключила телеведущая.

Весной 2023 года в сети разошлись на мемы фрагменты из выпусков программы «Едим дома». Пользователи публиковали отрывки кулинарного шоу, в которых Высоцкая готовит сырники, шашлык, макароны с водкой и другие блюда. Комментаторы признались, что считали ведущую хорошей хозяйкой, однако, пересмотрев выпуски программы, поняли, что переоценивали ее кулинарные способности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

    Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости