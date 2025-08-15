Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

Ведущая Высоцкая заявила, что в «Едим дома» было только два кулинарных провала

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая высказалась о своих кулинарных способностях. В выпуске шоу стилиста Алеко Надиряна, доступном в соцсети «ВКонтакте», она высоко оценила свое умение готовить.

Высоцкая заявила, что в ее программе «Едим дома» было только два кулинарных провала. Таковыми она назвала сгоревшие в духовке помидоры и подгоревший шашлык. При этом телеведущая уточнила, что съемки выпуска о шашлыке проходили во время пандемии COVID-19. По ее словам, оператор тогда не надел маску, из-за чего она очень волновалась и не думала о том, как приготовится шашлык.

Говоря о сырниках, которые пользователи сети также сочли неудачей Высоцкой, она заявила, что ее семья любит это блюдо. Актриса похвалила свои сырники, назвав их самыми вкусными на свете, и добавила, что, если единожды их попробовать, то другие рецепты будут казаться менее удачными. «Там где все учились, я уже преподавала (...) Мы делали все, как получается. Это были ошибки нормального человека», — заключила телеведущая.

Весной 2023 года в сети разошлись на мемы фрагменты из выпусков программы «Едим дома». Пользователи публиковали отрывки кулинарного шоу, в которых Высоцкая готовит сырники, шашлык, макароны с водкой и другие блюда. Комментаторы признались, что считали ведущую хорошей хозяйкой, однако, пересмотрев выпуски программы, поняли, что переоценивали ее кулинарные способности.