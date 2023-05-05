Весь интернет смеется над рецептами Юлии Высоцкой. Они действительно такие плохие?

Пользователи сети высмеяли блюда из программы Высоцкой «Едим дома»

В апреле пользователи сети начали активно обсуждать авторскую кулинарную программу актрисы Юлии Высоцкой «Едим дома». Они публиковали отрывки из передачи, где ведущая готовит сырники, шашлыки и другие блюда. В комментариях многие из них признавались, что когда смотрели передачу в 2000-х годах, то считали Высоцкую хорошим кулинаром, но, посмотрев выпуски в 2023 году, испытали разочарование.

Почему нам всем казалось, что Юлия Высоцкая нереальная хозяйка и великолепно готовит? Сейчас везде ролики ее ужасных блюд выставляют все Пользователь с ником @abakiroff

«Чем чернее, тем лучше»

Самым популярным стал ролик, где Высоцкая в эфире программы делает пышные мини-сырники. По словам ведущей, чтобы сырники получились нежными, они должны быть жидкими внутри и иметь золотистую корочку снаружи. «Я таких нежных сырников никогда раньше не пробовала», — говорит она, обращаясь к режиссеру «Едим дома».

Зрители заметили, что сырники Высоцкой совсем не похожи на те, которые можно встретить в кулинарных книгах: они были разных размеров и не имели классическую круглую форму. «В детстве мне казалось, что она так хорошо готовит», «Может, ей кто-то скажет, что она не умеет готовить», — писали они.

Смотря, как Юлия Высоцкая на серьезные щах готовит свои «чудо-сырники», я просто завидую ее уверенности, что все так и должно быть. Актриса — она и в Африке актриса. А ведь в детстве казалось, что она очень классно готовит Пользователь с ником Artsiom Rusau

Также в соцсетях завирусился отрывок выпуска, в котором актриса жарит на углях куриные крылышки, обернутые беконом. Пока Высоцкая делает салат к мясу, за ее спиной пламя охватывает мангал. Когда ведущая снимает крылышки, то можно увидеть, что бекон уже обуглился. Несмотря на это, она сочла вид блюда аппетитным.

Фишка в том, что крылышки не готовы. Сверху-то сгорело, а внутри-то сырое. (...) Я просто не понимаю, зачем это выкладывать (...). Почему вы не пересняли это? Там у них какие-то контракты какие-то, что ли, что они не могут это все переснять и выложить следующий ролик нормальным, а не вот таким? Кулинарный YouTube-блогер Джей

Еще в одном видео Высоцкая показала, как готовить томленые помидоры. Она утверждает, что чем больше времени овощи проведут в духовке, тем вкуснее получится блюдо. Через несколько часов ведущая достает сгоревшие помидоры. «Они должны быть такими черными?» — спрашивает актрису женщина за кадром. «Да, чем чернее, тем лучше», — отвечает ведущая.

Помимо этого, популярными стали ролики, где актриса готовит макароны с водкой, рулет, пиццу, роллы и раковый суп.

«На следующий день сразу же умерла»

Программа Высоцкой даже успела стать предметом пародий. Так, например, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Илья Соболев опубликовал у себя в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео, в котором высмеял ее манеру готовки.

В ролике комик приготовил бананово-томатный мусс: сначала бросил банан вместе с кожурой в кастрюлю, затем добавил туда сливочное масло и томатную пасту. После этого комик поставил кастрюлю на плиту и начал помешивать мусс, пока он жарится. «Готовим по рецептам Юлии Высоцкой», — подписал он кадры.

Многих пользователей позабавила пародия Соболева. Они отмечали, что комику удалось передать суетливые движения Высоцкой по кухне. «Красавчик, один в один Юлька», «Мне кажется, что Высоцкая просто вселилась в Соболева», «Как обычно супер, точно передает все тонкости, манеру, эмоции, движения», — делились мнениями комментаторы.

Пародии на программу Высоцкой начали снимать и пользователи соцсети TikTok. Так, например, в одном из роликов блогерша готовит салат из огурца, банана и изюма. «А этот рецепт мне достался еще от моей прапрабабушки. Называется "Весенняя радость". Она, когда его приготовила, на следующий день сразу же умерла», — пошутила она.

В другом видео еще одна блогерша делает блюдо с подушкой из березовых листьев, творожного сырка и вареного яйца. В конце она посыпает все сахарной пудрой, как это делала Высоцкая в ролике с мини-сырниками. «Так и должно быть?» — спрашивает тиктокершу девушка за кадром. «Конечно», — отвечает она.

«Кушайте, не обляпайтесь»

Программа Высоцкой «Едим дома» начала выходить в утреннее время на канале НТВ с сентября 2003 года. В 2007 году она получила премию ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа: образ жизни». Через семь лет передача была удостоена еще одной премии ТЭФИ: в номинации «Утренняя программа».

Пока актриса никак не прокомментировала новый виток популярности своей передачи. Автор Telegram-канала «Телеканал Страз» рассказал, что хотел задать ей вопрос насчет сырников, но в итоге актриса заблокировала его. По его мнению, телеведущая могла взять ситуацию под контроль и высказаться, но вместо этого решила хранить молчание.

Отличный же кейс, вот привалил хайп, выходи и говори: да, ребята был 2009-й, от женщины требовали гламура, я хотела показать простым домохозяйкам, что не надо гнаться за идеальной картинкой, что главное с душой и что это ты сделала сама Telegram-канал «Телеканал Страз»

Тем не менее на защиту встала телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что ошибки на кухне случаются у каждого. «В Telegram (...) только ленивый не поиронизировал на эту тему. (...) Считаю, что буллить в данном случае некрасиво. Полегче, друзья, ненависти и так полно в наше время», — написала журналистка.

При этом Собчак отметила, что на месте Высоцкой «взяла бы ситуацию в оборот». «Лично я в такой ситуации открыла бы ресторан исключительно с этими рецептами и подачей. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь», — написала она.

Тем не менее пользователи продолжают выкладывать отрывки из выпусков передачи Высоцкой. Некоторые пользователи Twitter предложили начать смотреть и другие забытые шоу из 1990-2000-х годов, например, рубрику «Очумелые ручки» из передачи «Пока все дома» и программу «Квартирный вопрос».