Юлия Высоцкая высказалась об экспериментах в готовке

Ведущая Высоцкая заявила, что кулинария позволяет экспериментировать и импровизировать

Актриса и ведущая кулинарного шоу «Едим дома!» Юлия Высоцкая рассказала об экспериментах в кулинарии и во время готовки. На эту тему она поговорила с RT.

«Вообще, кулинария — такая вещь: сколько бы ни было рецептов, она все равно позволяет экспериментировать и импровизировать», — заявила телеведущая.

В качестве примера Высоцкая привела приготовление бисквитного торта. По ее словам, при готовке достаточно поменять один его ингредиент, например, крем или пропитку коржей, чтобы получить совершенно другой результат. Также телеведущая добавила, что многие повара-любители и профессионалы перерабатывают старые рецепты и получают новые блюда.

Ранее Высоцкая извинилась за неудачные блюда, приготовленные в программе «Едим дома!» и ставшие из-за этого мемом. Она заявила, что впредь постарается не допускать таких промахов.

Весной 2023 года в сети стали популярны фрагменты из кулинарной программы Высоцкой, в которых она неудачно приготовила шашлык, сырники, помидоры и другие блюда. Пользователи признавались, что считали ведущую хорошей хозяйкой, однако убедились в обратном, пересмотрев передачу.