Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:33, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Юлия Высоцкая высказалась об экспериментах в готовке

Ведущая Высоцкая заявила, что кулинария позволяет экспериментировать и импровизировать
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса и ведущая кулинарного шоу «Едим дома!» Юлия Высоцкая рассказала об экспериментах в кулинарии и во время готовки. На эту тему она поговорила с RT.

«Вообще, кулинария — такая вещь: сколько бы ни было рецептов, она все равно позволяет экспериментировать и импровизировать», — заявила телеведущая.

В качестве примера Высоцкая привела приготовление бисквитного торта. По ее словам, при готовке достаточно поменять один его ингредиент, например, крем или пропитку коржей, чтобы получить совершенно другой результат. Также телеведущая добавила, что многие повара-любители и профессионалы перерабатывают старые рецепты и получают новые блюда.

Ранее Высоцкая извинилась за неудачные блюда, приготовленные в программе «Едим дома!» и ставшие из-за этого мемом. Она заявила, что впредь постарается не допускать таких промахов.

Весной 2023 года в сети стали популярны фрагменты из кулинарной программы Высоцкой, в которых она неудачно приготовила шашлык, сырники, помидоры и другие блюда. Пользователи признавались, что считали ведущую хорошей хозяйкой, однако убедились в обратном, пересмотрев передачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл реакцию Украины на удар возмездия

    Техногигант не смог избежать штрафа в миллиарды евро

    ОПГ в российском городе легализовала более двух тысяч мигрантов

    Туристка отправилась на кофейную ферму в Колумбии и была найдена в озере бездыханной

    Российский корвет отогнал корабль береговой охраны ФРГ от танкера на Балтике

    Россиянкам назвали пять самых модных образов на свидание

    На Западе отреагировали на массированную атаку России на Киев

    В России призвали довести наступление до Киевской области

    Мужчины привязали молодого человека к дереву в российском лесу и подожгли

    Полковник высказался о взятии Одессы под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok