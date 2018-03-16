Королева Великобритании пренебрегла невестой внука

Британцы заподозрили королеву Елизавету II в неравном отношении к герцогине Кембриджской и будущей жене принца Гарри Меган Маркл, сообщает Mirror.

В заявлении о согласии на брак между принцем Гарри и Меган Маркл королева Великобритании строго назвала невесту по имени, в то время, как давая аналогичное согласие для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, нарекла последнюю «верной и горячо любимой».

Корреспондент издания Hello! Emily Nash опубликовала копию официального документа в Twitter: «Я заявляю о своем согласии на заключение брака между моим дорогим и возлюбленным внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом Уэльским и Рейчел Меган Маркл...»

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Документ сравнили с тем, что был подписан по случаю женитьбы Уильяма и Кейт в 2011 году, где королева писала: «…наш самый дорогой и любимый внук принц Уильям Артур Филип Льюис Уэльский и наша верная и горячо любимая Кэтрин Элизабет Миддлтон».

Пользователи соцсетей решили, что Елизавета II проявляет одинаковые чувства к внукам, но не к их избранницам.

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