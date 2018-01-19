Принца Гарри и его невесту превратили в ужасающих кукол

Пользователи торговой онлайн-платформы Etsy заметили среди предложений кукол с лицами принца Гарри и его невесты Меган Маркл, которые поженятся через три месяца. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Mashable.

На куклах надеты свадебные наряды. Купить их можно за 175 долларов.

Пользователи Twitter назвали их «самым страшным ночным кошмаром» и заявили, что они ни капли не похожи на настоящую королевскую пару. «Позвольте мне составить список того, что не так с этими куклами. Первый пункт: все», — заметила популярная американская писательница Мишель Моран в своем профиле.

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«Кто сделал Меган и Гарри похожими на тех родителей-монстров, которые приковывали своих детей наручниками к кроватям?», — сравнил пару с американцами из недавней скандальной новости пользователь kristalberg.

10 января сообщалось, что Меган Маркл пришла на радио в свитере из дешевого универмага. Для визита актриса выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer. Эксперты моды отметили, что вещь стоит 45 фунтов (чуть более 60 долларов), тогда как для помолвочных фото Меган Маркл позировала в платье стоимостью более 75 тысяч долларов.

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