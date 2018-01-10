Невеста принца Гарри попалась на дешевке

Невеста британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл пришла на радио в свитере из дешевого универмага, сообщает The Telegraph.

Маркл совершила очередной официальный визит в своем качестве будущего члена королевской семьи. Вместе с женихом она приняла участие в передаче радиостанции Brixton’s Reprezent 107.3 FM. Для визита актриса выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer. Эксперты моды отметили, что вещь стоит 45 фунтов (чуть более 60 долларов), тогда как для помолвочных фото Меган Маркл позировала в платье стоимостью более 75 тысяч долларов.

Другая одежда, которая была на актрисе во время визита на радио, выпущена премиальными брендами и стоит существенно дороже: это широкие брюки Burberry, пальто Smythe Brando и серый шарф Jigsaw в тон.

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По сообщениям представителя Marks & Spencer, свитер, выбранный Меган Маркл, в настоящее время есть в ассортименте большинства оффлайн-магазинов сети. Однако в интернет-магазине модель почти полностью раскуплена.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл надела на свою первую в качестве невесты принца Гарри рождественскую службу пальто верблюжьего цвета канадского бренда Sentaler и шляпку цвета охры. Цена пальто составляет около 1000 долларов. Также актриса имела при себе сумку Pixie бренда Chloé, которая стоит более 1400 долларов. Рождественская служба с участием членов семьи и родственников Елизаветы II по традиции проходит в церкви королевского поместья Сандрингам.

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