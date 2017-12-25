Невеста принца Гарри надела в церковь недорогое пальто канадского бренда

Актриса Меган Маркл, невеста британского принца Гарри, снова поддержала канадских производителей женской одежды, сообщает Daily Mail.

Будущая жена принца надела на свою первую рождественскую службу в этом качестве, по традиции проходящую в церкви королевского поместья Сандрингам, пальто верблюжьего цвета канадского бренда Sentaler и шляпку цвета охры. Цена пальто составляет около 1 340 долларов.

Герцогиня Кембриджская Кейт Фото: Chris Jackson / Getty Images

Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт предпочла клетчатое пальто итальянского бренда Miu Miu (вторая линия дома Prada). Эта вещь стоит втрое дороже, чем пальто, выбранное Меган Маркл, — около 4000 долларов. Вместо шляпки герцогиня Кейт надела шапку с меховой опушкой.

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Меган Маркл не впервые подчеркивает свою лояльность к канадским брендам одежды и тем самым напоминает о своем канадском происхождении. Так, после официального объявления о помолвке с принцем Гарри актриса вышла к журналистам в белом пальто с поясом ценой 750 долларов, выпущенном канадской фирмой Line. По словам главы компании Джона Маскета, после этого весь запас этой модели раскупили в считанные минуты, при этом клиенты несколько раз обрушили сайт бренда.

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