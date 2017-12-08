Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри

Дизайнеры обуви предложили невесте принца Гарри — американской актрисе Меган Маркл — на выбор 10 эскизов свадебных туфель с разнообразным декором, сообщает Footwear News.

Среди марок, создавших варианты, — Paul Andrew, Roger Vivier, Aperlai, Aquazzura, Casadei, Giannico, Giuseppe Zanotti, Malone Souliers и другие. Дизайнеры и бренды использовали как основу свои модели-бестселлеры, дополняя их украшениями, которые, по их мнению, могут отражать происхождение, характер и привычки невесты принца.

Туфли Sarah Flint Изображение: Sarah Flint 1 /10

Так, дизайнер Сара Флинт (Sarah Flint) предложила туфли с цветочным орнаментом, прокомментировав свой эскиз так: «Цветочный орнамент несет символический смысл. Это цветок дикой розы — символ Британии и Соединенных Штатов), а также цветы кизила канадского — символа страны, где она родилась. Также туфли отделаны перламутром и жемчугом».

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В модели от Флинт и в эскизах Джованни Морелли (Stuart Weitzman) и Пола Эндрю использованы детали голубого и синего цвета: по принятому в Америке обычаю, на невесте в день свадьбы должен быть какой-то предмет туалета этих оттенков.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл предпочитает появляться на публике в одежде американских дизайнеров. Так, она впервые вышла к журналистам в качестве невесты принца Гарри в пальто канадского бренда Line. Эксперты моды предполагают, что Маркл намерена и для свадьбы подвенечное платье американской марки, например Oscar de la Renta.