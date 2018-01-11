Авторы свитера невесты принца Гарри сшили одежду для толстых женщин

Ретейлер одежды и аксессуаров Marks & Spencer запустил женскую линейку Curve, предназначенную для полных женщин с пышными формами. Об этом сообщается на сайте производителя.

В новую коллекцию входят темные леггинсы и брюки, куртки из эко-кожи, удлиненные туники и кардиганы ниже линии бедер, блузы ярких оттенков, топы в узкую вертикальную полоску, рубашки и платья без акцента на линию талии — однотонные или с броскими цветочными принтами.

Фото: Marks & Spencer 1 /3

В ассортименте — дневные и вечерние модели, а также вещи, соответствующие офисному дресс-коду. В настоящий момент в коллекции тридцать предметов, но со временем она будет расширена. Цены на предметы коллекции Curve варьируются от 19,5 фунта (около 26 долларов) за прямые брюки до 69 фунтов (около 94 долларов) за пальто.

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Ранее сообщалось, что в недорогом свитере марки Marks & Spencer впервые в 2018 году появилась на публике невеста принца Гарри американская актриса Меган Маркл. Вместе с женихом она приняла участие в передаче радиостанции Brixton’s Reprezent 107.3 FM. Для визита актриса выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer. Эксперты моды отметили, что вещь стоит 45 фунтов (чуть более 60 долларов), тогда как для помолвочных фото Меган Маркл позировала в платье стоимостью более 75 тысяч долларов.

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