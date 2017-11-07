Пышнобедрая модель встала в «березку» и показала моду для марафонцев

Модель plus size Кэндис Хаффин продемонстрировала вещи для бегунов на длинные дистанции, сообщает Vogue.

Несколько вариантов костюма были выбраны к Нью-Йоркскому марафону. Хаффин, которая носит 12-й американский размер одежды (соответствует 52-му в российской размерной сетке) продемонстрировала легинсы со звездочками и разводами, банданы и полоски на голову, спортивные бра и топы, а также беговые кроссовки разных марок. На снимках модель имитировала бег и бокс, а также принимала акробатические позы, например встала в «березку» — упражнение с вертикальным подъемом ног с упором на плечи и локти.

Сообщается, что Кэндис Хаффин, активно занимающаяся фитнесом, в апреле 2017 года пробежала Бостонский марафон. По словам модели, заниматься бегом ей в 2015-м предложил муж Мэтт, бегун-любитель.

Кэндис Хаффин — американская модель plus size и фитнес-блогер. Снималась для обложек Vogue Italy и Elle, рекламных кампаний брендов одежды для полных женщин Christian Siriano и Violeta by Mango. Ведет аккаунт в Instagram (200 тысяч подписчиков).