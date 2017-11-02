Крестивший Джастина Бибера пастор научит модно одеваться

Главный пастор церкви Hillsong в Нью-Йорке Карл Ленц, среди прихожан которого певец Джастин Бибер и актриса Селена Гомез, записал видеоурок по стилю. Об этом сообщает WWD.

Видеоурок называется Define Your Style («Определи свой стиль»). WWD опубликовало часть урока на своем YouTube-канале.

Издание уточняет, что ролик приурочен к выходу книги Ленца, где он просит людей молиться в той одежде, в которой им комфортно.

Ленц крестил Бибера, когда тот был ребенком. Священнослужитель рассказывал, что,когда его посещает Бибер, они могут говорить о чем угодно: о моде, спорте или Иисусе.