Пастор из Сьерра-Леоне нашел алмаз в 700 карат

Христианский пастор Эммануэль Момох (Emmanuel Momoh) обнаружил в Сьерра-Леоне неограненный алмаз весом 709 карат. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает BBC News.

Находка была сделана в Коно — восточном районе Сьерра-Леоне, славящемся обилием алмазных месторождений. Камень входит в двадцатку крупнейших, известных человечеству. Кроме того, это самый крупный алмаз, обнаруженный в стране с 1972 года, когда была раскопана 969-каратная «Звезда Сьерра-Леоне» (Star of Sierra Leone).

BBC News отмечает, что найденный пастором алмаз практически сразу показали президенту страны Эрнесту Бай Короме, который выразил благодарность за то, что драгоценность не вывезли из страны. Глава государства подчеркнул, что владельцы прииска должны получить «то, что им причитается», а сам камень должен «принести пользу стране в целом».

Эксперты пока затрудняются назвать стоимость находки. По словам специалистов, цена зависит по большей части не от его веса, а от качества. Корреспондент BBC News также указал на то, что у недавно найденного камня могут быть дефекты.

В июне прошлого года сообщалось, что аукционный Sotheby's выставил на торги в Лондоне самый большой в мире неограненный алмаз Lesedi La Rona («Наш свет» в переводе с южноафриканского языка тсвана), вес которого составляет 1109 карат. Продать камень не удалось. Его оценочная стоимость составляет 70 миллионов долларов, однако самая большая сумма, которую за него предлагали, — 61 миллион долларов.